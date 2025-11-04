“Seguiré ejerciendo mis funciones como presidente de la Cámara”: Julián López tras sanción de la U

Colombia

Este martes 4 de noviembre y pese a haber sido sancionado por el Partido de la U con la suspensión de su militancia y la pérdida de voz y voto por 3 meses, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, volvió a presidir la plenaria de la corporación.

#POLÍTICA “Hoy después de una análisis jurídico correspondiente, ha quedado plenamente establecido que ninguna sanción partidaria puede afectar la autonomía del Congreso ni la legitimidad de esta presidencia”, explicó el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López,… pic.twitter.com/MO8naQEw6y — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2025

Según explicó López, no hay motivos que le impidan presidir la plenaria debido a que asegura que dicha dignidad no le fue otorgada por un aval.

“Después de un análisis jurídico correspondiente, ha quedado plenamente establecido que ninguna sanción partidaria puede afectar la autonomía del Congreso ni la legitimidad de esta Presidencia. Esta dignidad me fue conferida por la voluntad de esta plenaria, no por un aval”.

Señaló también el presidente de la Cámara que la semana pasada no presidió las plenarias a modo de protesta y por coherencia con sus principios.

“Por respeto a esta Cámara y por coherencia a mis principios, la semana pasada no presidí las sesiones. Fue un acto de protesta frente a un intento de silenciarme a través de una medida irregular e injusta”.

Agregó Julián López que “lo ocurrido con el partido de la U es una advertencia sobre lo que está en riesgo” y afirmó que seguirá ejerciendo sus funciones como presidente de la Cámara de Representantes, “cumpliendo con todos los deberes administrativos, institucionales y de representación que este cargo exige”.