Se reporta a esta hora un deslizamiento de tierra en la troncal de occidente vía Anserma- Viterbo

Manizales

Usuarios de la Troncal de Occidente reportaron un deslizamiento de tierra en el tramo comprendido entre los municipios de Anserma y Viterbo, producto de las intensas lluvias. A esta hora maquinaria amarilla continúa realizando trabajos para habilitar prontamente la conexión vial

El derrumbe se presenta antes de llegar al sector de Remolinos, lo que ha generado restricciones en la movilidad vehicular. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas.

“El cuerpo de bomberos de Anserma está alertado sobre las 3:40 de la mañana sobre una remoción en masa que se presenta entre la vía Anserma- Viterbo a la altura del sector de Remolinos. El cuerpo de bomberos pues informa inmediatamente a la institución Invia para que sea esta quien determine las labores de remoción de este derrumbe.”, dijo el subcomandante de Bomberos de Anserma.

David Espinal, subcomandante de Bomberos de Anserma, confirmó que a esta hora el cuerpo de Bomberos se encuentra en la zona realizando una remoción de tierra, este derrumbe debe ser atendido por INVIAS, teniendo en cuenta que es una conexión del orden nacional . Las lluvias de las últimas horas han causado varias emergencias en la zona

Las autoridades en el departamento de Caldas envían recomendaciones a los conductores para buscar vías alternas a la troncal occidente