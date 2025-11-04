Pensionados petroleros protestaron en Cúcuta por privatización de servicios médicos

Cúcuta.

En las instalaciones de Ecopetrol en Cúcuta, un grupo de pensionados y trabajadores activos del sector petrolero se manifestó este martes para rechazar lo que consideran una privatización progresiva de los servicios médicos que, según ellos, afecta la calidad de la atención y viola los acuerdos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo.

El mitin de protesta fue convocado por la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros (Andepetrol) y contó con el acompañamiento de la Unión Sindical Obrera (USO) Subdirectiva Tibú, y la Corporación de Pensionados Petroleros del Norte de Santander.

Orlando Núñez Rubio, presidente de Andepetrol, explicó a Caracol Radio que la inconformidad se debe al deterioro de los servicios médicos que, según denuncian, ya no son prestados directamente por Ecopetrol, como lo establece la normativa interna.

“La protesta se debe, primordialmente, al empeoramiento de los servicios médicos que está haciendo la administración de Ecopetrol. Esto no es un tema político, sino un reclamo directo contra la empresa, por la violación del artículo 35 del capítulo 6 de la Convención Colectiva, que dice claramente que los servicios médicos deben ser prestados de forma directa e integral, no por intermediarios”, señaló Núñez.

El líder gremial aseguró que los pensionados no se oponen a las IPS ni a las labores de prevención, sino a la tercerización del sistema médico que, según él, está dejando a los centros de atención propios de Ecopetrol sin pacientes.

“Todos han sido trasladados arbitrariamente a las IPS, y eso está afectando el derecho a la salud de nuestros compañeros”, agregó.

Durante la manifestación, los asistentes también denunciaron presuntos desvíos de recursos destinados a salud, educación y pensiones, los cuales provienen de los fondos propios del gremio.

“Nos están atentando no solo contra la salud, sino contra el plan educacional de los trabajadores y nuestros fondos de pensiones. Queremos que nos escuchen y que frenen de una vez por todas este atropello”, expresó Núñez.

Finalmente, Núñez advirtió que si la administración de Ecopetrol no atiende sus reclamos, acudirán a otras instancias legales y sindicales.

“Nos iremos a otras instancias, pero siempre con las puertas abiertas al diálogo y la concertación”, concluyó.