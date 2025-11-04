Mueren dos jóvenes en un ataque sicarial en el norte del Tolima

Tolima

Las autoridades confirmaron que dos jóvenes de 24 y 25 años fueron asesinados en la vía que conduce de Honda hacia Mariquita, en el norte del Tolima, en medio de un ataque sicarial registrado la noche del domingo 2 de noviembre.

El capitán Cristián Camilo Beltrán, comandante del Distrito de Policía de Honda, indicó que el hecho se registró hacia las 8:40 de la noche, cuando fueron hallados los dos cadáveres tendidos sobre la vía por la que se movilizaban en una motocicleta AKT NKD de color negro.

“Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida de sexo masculino, uno de 24 y otro de 25 años de edad, los cuales presentaban heridas presuntamente causadas por arma de fuego”, reseñó el capitán Beltrán.

Una de las víctimas fue identificada como Daniel Peña, un joven que residía en el barrio Brisas del Gualí, en el municipio de Honda. El otro joven todavía no ha sido identificado.

Según el oficial, luego del doble homicidio se desplegaron todas las capacidades investigativas para encontrar a los responsables de este crimen, que enciende de nuevo las alarmas sobre la crisis de orden público que atraviesa esta zona del Tolima.