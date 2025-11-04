Lluvias y fenómeno de remoción en masa generan alertas en el departamento

Cúcuta

La Unidad de Gestión de Riesgo y los organismos de socorro adelantan un monitoreo de las emergencias que se están generando en algunos municipios del departamento asociados a fenómenos de remoción en masa.

El director de ese despecho en el departamento William Vera dijo a Caracol Radio que “hemos venido manteniendo acciones preventivas sobre tres municipios que hoy tienen un fenómeno que nos llama la atención y que nos mantiene en un monitoreo permanente por el riesgo que esto pueda generar en las comunidades”.

Explicó el funcionario que “en la actualidad se atienden alertas tempranas en el casco urbano del municipio de Cáchira, El Tarrita, y en la zona rural de Pamplona en la vereda Monte Adentro”.

Por ello, manifestó que se ha solicitado a los comités locales de emergencia mantener monitoreos permanentes y adelantar planes de contingencia ante cualquier eventualidad.

Así mismo llamó la atención por las lluvias que se empiezan a generar en la zona norte del departamento y donde se reportan las primeras emergencias en la zona rural de Tibú, Convención y Hacarí.