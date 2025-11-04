Líderes del Catatumbo rechazan recorte al presupuesto de la Defensoría del Pueblo

Norte de Santander.

Líderes sociales y representantes de víctimas del Catatumbo expresaron su rechazo al recorte presupuestal que sufrirá la Defensoría del Pueblo en 2026, tras conocerse que el proyecto de presupuesto nacional contempla una reducción cercana al 30 % en inversión, lo que equivaldría a más de 151 mil millones de pesos menos de lo solicitado por la entidad.

La defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió que esta disminución pondría en riesgo la presencia institucional en los territorios más afectados por el conflicto armado y la violencia social, como ocurre en Norte de Santander.

Según la funcionaria, la medida impactaría directamente el funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas, la atención a las víctimas del conflicto y la operación de las Casas de los Derechos en zonas rurales.

En el Catatumbo, los líderes consideran que el recorte los deja en un estado de indefensión frente a los constantes hechos de violencia.

Yuleima García, integrante de la Mesa de Víctimas de Cúcuta, manifestó su preocupación y pidió al gobierno nacional reversar la decisión.

“Sabemos que la Defensoría del Pueblo es un garante de los derechos humanos en nuestro territorio y en todo el país, y al tener esa limitación presupuestal prácticamente estamos quedando más en riesgo y más vulnerables”, afirmó García.

La lideresa insistió en que Norte de Santander sigue siendo uno de los departamentos más violentos del país y donde la presencia estatal es indispensable.

“Pedimos que no se recorte el presupuesto y que se tomen medidas eficaces para proteger a los líderes sociales y representantes de víctimas. Cada defensor o líder comunal que presenta una denuncia necesita orientación y acompañamiento, y eso solo es posible si la Defensoría cuenta con los recursos suficientes”, agregó.