Incendio arrasó con vivienda en el barrio La Campiña de Cartagena: llamas destruyeron enseres

Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió un incendio registrado de una vivienda ubicada en la calle 11 de Noviembre del barrio La Campiña.

Caracol Radio conoció que la conflagración se originó en una de las habitaciones del inmueble y poco a poco las llamas empezaron a extenderse hacia otras zonas de la casa.

De acuerdo con el organismo de socorro, la emergencia afectó dos habitaciones, la estructura de la vivienda, techo, camas, closets, televisor, cielo raso y otros enseres.

Una persona que se encontraba en la habitación donde inició el incendio, resultó afectada por la concentración de humo. Hasta el momento se desconocen las causas y el monto de las perdidas.