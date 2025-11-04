¿Ibaguereños salen armados a las calles?: Cada fin de semana incautan entre 200 y 300 cuchillos

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué reveló en el más reciente informe de la operatividad del primer puente festivo del mes de noviembre que se logró la captura de 14 personas, la incautación de 254 armas cortopunzantes, un arma de fuego y dos armas traumáticas.

Los resultados hacen parte de los 783 planes de control y 4 caravanas de la seguridad que se implementaron con el fin de fortalecer la convivencia y el comportamiento ciudadano en los barrios de la capital del Tolima.

Los detenidos deberán responder ante las autoridades por delitos como homicidio, porte de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar, hurto y receptación.

“Se incautaron, 254 armas cortopunzantes, un arma de fuego, dos armas traumáticas, más 1.300 gramos de estupefacientes y la recuperación de 1 vehículo y 2 motocicletas”, dijo el coronel, Neider Darío Zapata Parra, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Por otra parte, aseguró que “De estos, se destacan 250 controles dirigidos al registro de ciudadanos que se transportaban en motocicleta y 200 a vehículos de servicio público. Además, como parte de estas acciones, se verificaron más de 35.000 antecedentes a personas, 30.000 antecedentes a vehículos y motocicletas, consolidando un control efectivo en toda la jurisdicción”.

Comparendos aplicados

En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron 359 órdenes de comparendo. De estas, 254 por portar armas blancas, 17 por riñas, 6 por consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, 16 irrespetar a las autoridades de policía y 8 por comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío.

Dato: En la línea de emergencias 123 las autoridades atendieron 2.500 llamadas, entre las que se destacaron 95 reportes por riña y 47 casos de violencia intrafamiliar.