Habitantes de Pitalito podrían estar 10 dias sin agua

La voz de alerta la expresó el alcalde de la localidad Yider Luna a Caracol radio al dar cuenta que pese a los esfuerzos realizados por los organismos de emergencia de la localidad, esta continua. “Con el plan de contingencia que hemos realizado, miramos que hay que hacer una limpieza total desde la bocatoma hasta el lugar donde se presentó el volcamiento del vehículo, porque hay mucho residuo del acpm, lo que significa es que nos vamos a demorar diez dias haciendo todo ese proceso y entre tanto hemos tomado la medida que es distribuir agua a través de carro tanques para las más de cien mil personas que se quedan sin este liquido”. Expresó el mandatario de los Laboyanos.

Al acueducto llegan dos afluentes, el de la quebrada El Cedro y la del rio Guachicos, la quebrada afectada fue la del Cedro. La bocatoma con su acueducto, tienen una capacidad de quince mil litros de agua, cantidad que solo lograría abastecer a la población durante dos dias más, por ello Empitalito suspendió el servicio y con la administración municipal comenzaron a surtir a la población con carrotanques

Entre tanto las entidades hicieron un llamado a la comunidad para el uso responsable del agua para que sea solo utilizado para el consumo humano.