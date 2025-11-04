Grupos armados en Colombia aumentan 20%: alerta de inseguridad

Según cifras oficiales, el crecimiento de los grupos armados en Colombia podría ser de alrededor del 20%. En 2018, el Clan del Golfo contaba con aproximadamente 3.500 integrantes, mientras que hoy el número es de 9.000.

Ante esta situación, se concluye que la iniciativa de Paz Total no logró contener el aumento del poder armado de estas organizaciones. Sumando al Clan del Golfo y a las disidencias, Colombia enfrenta cerca de 18.000 integrantes de grupos armados ilegales con control territorial.

El próximo gobierno tendrá el reto de ir más allá de reforzar la seguridad. Es necesario identificar los espacios para avanzar mediante la negociación, recuperación de la presencia institucional en los territorios, impulsar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y fortalecer el control territorial y la inteligencia estratégica.