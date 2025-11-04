Falleció mujer tras ser arrollada por una motocicleta en el barrio La Castellana

Catherine del Carmen Mendoza Gutiérrez murió cuando transitaba por la calle 31 del barrio La Castellana. El responsable de su muerte sería un motociclista que al parecer la arrolló, cuando se desplazaba a bordo del vehículo con placa VBR 99F.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según información conocida por Caracol Radio la hoy difunta iba en calidad peatón, cuando una supuesta impericia por parte del conductor, le produjo lesiones que no pudieron ser sanadas en la clínica General del Caribe, hasta donde ingresó con ayuda de testigos.

El caso ya está en investigación de la fiscalía, mientras tanto, los restos mortales de Catherine fueron enviados a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla.