Este jueves 6 de noviembre varias poblaciones de Bolívar no tendrán energía eléctrica

Afinia sigue trabajando en línea con su compromiso de mejorar de forma gradual y progresiva la prestación del servicio de energía en el sur de Bolívar, como parte del plan de trabajo de la empresa este jueves 6 de noviembre, personal especializado realizará mantenimiento a la línea de alta tensión Chinú-Sincé y alternamente a los equipos de las subestaciones de Magangué y Mompox.

Los trabajos se realizarán entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., por lo que será necesario interrumpir el servicio en la zona urbana y rural de Magangué, Pinillos, Mompox, Talaigua, Margarita, San Fernando, Margarita y Cicuco.

También estarán sin servicio Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, San Zenón, Pijiño del Carmen y San Sebastián de Buenavista en el sur del Magdalena.

La empresa recuerda que estos mantenimientos se hacen necesarios para garantizar la continuidad y mejoramiento continuo de la calidad del servicio en la zona.

De antemano, la empresa ofrece excusas por las molestias que esta interrupción de servicio pueda causar a los habitantes de los municipios donde se llevarán a cabo los trabajos de optimización.