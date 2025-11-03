70% de descuento en intereses y 50% en sanciones en impuestos de Cartagena

La Secretaría de Hacienda Distrital informa a la ciudadanía sobre los últimos descuentos tributarios establecidos para este año

A dos meses de que se acabe el 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Hacienda, informa a los contribuyentes sobre los últimos descuentos que tendrán a su disposición para que paguen sus deudas tributarias y cierren el año con sus impuestos al día.

Desde el primero de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025, los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio y sus complementarios, Delineación Urbana, Sobretasa a la Gasolina, Publicidad Visual Exterior, Alumbrado Público y Contribución por Valorización, con deudas de la vigencia 2025 o anteriores, podrán acceder a dos beneficios:

-​70% de descuento en intereses por mora de impuestos, siempre que cancelen la totalidad del capital, ya sea de toda su cartera o de las vigencias que escojan.

-​50% de descuento en sanciones asociadas a impuestos, siempre que cancelen la totalidad del capital adeudado.

Estas condiciones especiales de pago establecidas en el Acuerdo No 188 del 30 de julio de 2025, sancionado por el alcalde Dumek Turbay Paz, contemplan descuentos para sanciones de extemporaneidad y declaraciones en corrección. Así, los contribuyentes, responsables, agentes de retención y autorretenedores que no hayan presentado ni pagado sus declaraciones por impuestos, podrán hacerlo liquidando la sanción de extemporaneidad, con un 50% de descuento entre el primero de noviembre y el 31 de diciembre de 2025.

En el mismo plazo, los contribuyentes con declaraciones de corrección por impuestos, en las que liquiden un mayor impuesto, podrán presentarlas y pagarlas en forma extemporánea, liquidando la sanción de corrección con un 50% de descuento.

Sobre los acuerdos de pago

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, informó que “a partir del primero de noviembre no tendremos ningún descuento para acuerdos de pago por deudas tributarias de la vigencia actual o anteriores”.

Explicó que “aquel contribuyente que desee acceder a un acuerdo deberá cancelar una cuota inicial del 25% de la totalidad de la cartera de la o de las vigencias que escoja pagar y diferir el saldo restante en hasta 12 meses. Reiteramos la importancia de estar al día con el pago de las obligaciones tributarias para evitar multas y sanciones, y contribuir al desarrollo de Cartagena, porque los impuestos sí se ven invertidos en diferentes sectores de la ciudad”.