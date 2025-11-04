En Neiva, puente festivo de Halloween, enmarcado por las riñas

Neiva

Así lo dio a conocer el comandante de la policía metropolitana en Neiva, coronel Héctor Betancourt, donde dio cuenta que a la línea de emergencia 123 ingresaron un total de 4.150 llamadas, de las cuales 338 correspondieron a alteraciones de la tranquilidad pública, 206 a requerimientos de patrulla de vigilancia, 126 por riñas y 90 por casos de violencia intrafamiliar.

El hecho llevó a realizar una serie de operativos donde lograron la captura de 10 personas y la aprehensión de 2 menores de edad, por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, fuga de presos, hurto, daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar.

En aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, impusieron 49 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Las principales causas fueron el porte de armas cortopunzantes, el consumo y comercialización de sustancias psicoactivas, así como el uso, compra o alquiler de teléfonos móviles reportados como hurtados o extraviados.

Así mismo, se obtuvo la incautación de 4 armas de fuego y 3.120 gramos de estupefacientes, además de la recuperación de 4 motocicletas, 1 vehículo tipo camión y 4 celulares.