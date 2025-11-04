Neiva

En Neiva, puente festivo de Halloween, enmarcado por las riñas

Fueron 4.150 las llamadas registradas en la línea de emergencias de la Policía 1,2,3, de las cuales un gran porcentaje correspondieron a alteraciones de la tranquilidad pública.

La mayoría de las llamadas por riñas

Edgar Donoso Rodríguez

Neiva

Así lo dio a conocer el comandante de la policía metropolitana en Neiva, coronel Héctor Betancourt, donde dio cuenta que a la línea de emergencia 123 ingresaron un total de 4.150 llamadas, de las cuales 338 correspondieron a alteraciones de la tranquilidad pública, 206 a requerimientos de patrulla de vigilancia, 126 por riñas y 90 por casos de violencia intrafamiliar.

El hecho llevó a realizar una serie de operativos donde lograron la captura de 10 personas y la aprehensión de 2 menores de edad, por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, fuga de presos, hurto, daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar.

En aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, impusieron 49 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Las principales causas fueron el porte de armas cortopunzantes, el consumo y comercialización de sustancias psicoactivas, así como el uso, compra o alquiler de teléfonos móviles reportados como hurtados o extraviados.

Así mismo, se obtuvo la incautación de 4 armas de fuego y 3.120 gramos de estupefacientes, además de la recuperación de 4 motocicletas, 1 vehículo tipo camión y 4 celulares.

