En el Tolima buscan las huellas de una masacre cometida en la dictadura de Rojas Pinilla

Tolima

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inició trabajos en el cementerio San Juan Bautista de Chaparral, Tolima, para intentar desentrañar lo ocurrido en abril de 1956, durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, cuando asesinaron a por lo menos 300 campesinos. Lo que se ha configurado como uno de los episodios más cruentos de la última dictadura que tuvo el país.

«La muerte de tres soldados a manos de grupos ilegales desencadenó el asesinato de más de 300 personas por parte del Estado. Era abril, plena época de la recolección de café, cuando llegaron a la vereda a fusilar sin piedad», así rememora Pedro Joaquín Cocomá, un hombre de 80 años, la masacre de La Siberia, en la que desaparecieron a su hermano Valeriano Cocomá y a su tío Domingo Gutiérrez.

Era la primera vez que disparaban de forma indiscriminada contra sus familiares, una escena apocalíptica para un niño que apenas tenía 11 años. «Luego del hecho, la orden de la autoridad local de ese entonces -que era militar- fue quitar la vida a 100 civiles por cada uniformado. Por eso se hizo un despliegue en veredas como Santo Domingo y La Siberia», recuerda Pedro.

El contexto

Este ha sido uno de los hechos más lamentables vividos en el departamento del Tolima. Aunque han pasado casi 70 años, varias familias siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos.

“Cerca de 500 personas -hay que repetirlo hasta el cansancio para que no se olvide- fueron asesinadas en esa forma y enterradas en fosas comunes, a partir de aquel terrible 25 de abril», señala el libro ‘Chaparral: una ciudad con historia’, publicado en 1997, el cual estima una cantidad de víctimas todavía mayor.

Entre la memoria oral y escrita que ha podido documentar la investigación humanitaria y extrajudicial del Plan Regional de Búsqueda Cordillera Central de la UBPD, fue la misma comunidad quien, cuatro años después de ocurrida la masacre, exhumó los cuerpos y procedió a inhumarlos en el camposanto San Juan Bautista.

Las familias viven con la incertidumbre de no saber si entre los cuerpos recuperados por la comunidad estaban sus seres queridos. Se presume que en las veredas existen varias fosas y solo una de ellas fue intervenida por los habitantes de esa época. Esa deuda histórica, y la necesidad de obtener respuesta, ha llevado a que desde el 2021 varias familias se acerquen a la Unidad de Búsqueda.

La investigación

Para Claudia Beltrán, investigadora de la UBPD Tolima, este caso representa más que una búsqueda: «En este caso es importante destacar que esta era la hipótesis de localización sobre desapariciones más antiguas registradas por la Unidad de Búsqueda. Como entidad, tenemos la gran oportunidad de ampliar la comprensión de la desaparición en el departamento».

Si cuentan con una persona desaparecida en el sur del Tolima o presumen que pueda estar sepultada en el cementerio de Chaparral, puede contactarse a través de la línea telefónica 3162815606 o visitar la sede de la UBPD en Ibagué, ubicada en la carrera 7 # 9 – 14 (barrio Belén).