Defensa Civil de Convención advierte que no tiene recursos para atender emergencias

Norte de Santander.

La Defensa Civil del municipio de Convención lanzó una voz de alerta al advertir que no cuenta con los recursos necesarios para atender una emergencia de gran magnitud, en medio de la temporada de lluvias que ya comienza a afectar al Catatumbo.

Jesús Ríos, presidente de la Defensa Civil en esta localidad, manifestó su preocupación por la falta de apoyo económico y operativo, lo que limita la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

“Nos preocupa el tema de emergencia, el tema de no contar con el recurso económico, tanto como Defensa Civil, y no contar con un apoyo directo por parte de la administración. Uno hace lo posible por el bien de la comunidad, pero hemos tenido cierto alejamiento de la Alcaldía en ese sentido”, explicó Ríos.

El líder aseguró que, aunque el alcalde ha manifestado su intención de brindar respaldo a la institución, hasta el momento no se ha concretado ninguna ayuda.

“Nos ha dicho que nos va a brindar un apoyo para atender situaciones de emergencia, no solo en invierno sino también en verano, pero por ahora no hemos recibido nada”, agregó.

La Defensa Civil de Convención ha sido fundamental en la atención de desastres naturales, accidentes y situaciones de riesgo en el municipio, por lo que Ríos insistió en la urgencia de fortalecer las capacidades operativas del organismo antes de que ocurra una emergencia que sobrepase sus limitaciones actuales.