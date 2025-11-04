Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 103 emergencias durante octubre

Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió durante el mes de octubre un total de 103 emergencias en distintos puntos de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el balance mensual, las emergencias por incendios representaron la mayor proporción de los casos, con 50 atenciones registradas. Dentro de estas se destacan 17 incendios en viviendas, 7 en vehículos, 4 por cortocircuitos, 4 en cobertura vegetal, 3 en basureros satélites, 14 incidentes con crucetas y transformadores, y 1 caso de llantas encendidas.

Adicionalmente, las emergencias asociadas a las lluvias alcanzaron 7 casos, principalmente por caída de árboles (6) y una inundación reportada.

En materia de materiales peligrosos, se reportaron 4 situaciones: tres por escape de productos químicos y una por fuga de gas licuado de petróleo (GLP).

El equipo de rescate intervino en 7 operaciones, incluyendo 2 rescates de animales, 2 en ascensores y 3 de personas atrapadas en vehículos.

También se registraron 35 atenciones en otras emergencias, dentro de las cuales se destacan 26 casos por presencia de abejas africanas, 4 escapes de gas natural, 2 derrames de combustible, 2 accidentes de tránsito y 1 derrumbe de muro o vivienda.

El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, destacó la labor operativa del personal durante el mes y reiteró el llamado a la ciudadanía a fortalecer las medidas preventivas.

“Nuestro trabajo es proteger la vida y los bienes de los cartageneros, pero la prevención sigue siendo la herramienta más importante. Invitamos a la comunidad a mantener la revisión de las instalaciones eléctricas, evitar las conexiones improvisadas y no arrojar basuras en canales o desagües, especialmente durante la temporada de lluvias. Seguimos comprometidos con una Cartagena más segura y resiliente”, dijo.