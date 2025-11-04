¿Cuál es el significado de la palabra ajiaco? Historia nombre vs definición RAE: asociado al picante

El ajiaco es un plato insignia de Colombia, reconocido como una preparación que representa a una gran parte del país, pues se asocia directamente como un plato típico de la capital, Bogotá. A pesar de esto, es reconocido por los colombianos en la región andina, pues es aquí, donde se encontrarían sus raíces, remontándose a la época prehispánica.

Gracias a diversas investigaciones, se ha establecido que el ajiaco sería un plato que era preparado por los indígenas muiscas de la región, en el cual, hacían uso de diferentes tipos de papas, maíz, y hierbas que eran comunes en la región. Sin embargo, esta preparación no es la que se conoce hoy en día, y se debe a que ha sufrido algunos cambios en la historia.

Le podría interesar: Este ingrediente del ajiaco aporta a la vista por sus vitaminas, ¿cuál es?

Modificaciones hechas por los españoles

Esto se debe a la llegada de los colonizadores españoles, quienes tomaron la preparación de los indígenas, y le añadieron nuevos ingredientes que eran traídos de Europa, para hacer de esta sopa, un alimento más familiar para ellos. Pues se cree, que fueron quienes integraron ingredientes como el pollo o la crema de leche.

Le podría interesar: Ajiaco, plato tradicional de los bogotanos para la cena de fin de año

Origen del nombre

Por otro lado, el nombre de la preparación habría sido puesto por los indígenas, pues según la creencia, el origen sería la mezcla de como era conocido un cacique de la época, llamado ‘Aco’ y el nombre de su esposa ‘Aj’. A pesar de esto, según la Real Academia Española, la justificación sería muy diferente.

Real Academia Española (RAE)

En el tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española, una plataforma que permite consultar los significados y la historia del léxico español, el ajiaco se encuentra definido como ‘Salsa que se usa mucho en América y cuyo principal ingrediente es el ají’. Sin embargo, esta definición podría ser cuestionada, debido a que el picante, no es un sabor que se encuentre con frecuencia en la preparación de este plato típico.

Por otro lado, se ha establecido que el nombre ‘ajiaco’, podría tratarse de un término genérico, el cual era usado para referirse a sopas o guisos. De igual forma, en la RAE se mencionan variaciones a la palabra, como ‘agiaco’ o ‘ajíaco’, la cual se refiere a "Especie de olla podrida que se hace de legumbres y carne en pedazos pequeños y se sazona, generalmente, con ají”.

Lea también: ¿Qué es la guasca en el ajiaco? Ingrediente clave cultivado en la sabana de Bogotá

Ingredientes de un ajiaco

Sin embargo, si nos remitimos a los ingredientes que se necesitan para preparar un ajiaco, que son los siguientes:

Papas sabaneras, criollas y pastusas.

Hoja de guasca

Cilantro.

Cebolla.

Pollo.

Maíz.

Aguacate.

Crema de leche.

Alcaparras.

Podemos encontrar que ninguno de estos alimentos que componen el plato típico, tienen un sabor picante, por tanto, los términos que se encuentran establecidos por la Real Academia Española, podrían referirse a otro plato, o quizás, a una preparación que no corresponde a la tradicional en la región andina colombiana.

Otras noticias: El “ajiaco bogotano” es admirado por el Washington Post