Crisis financiera en Sativasur: “No tenemos recursos ni para la nómina”, alcalde Marco López

Sativasur

El municipio de Sativasur, enfrenta una de las situaciones financieras más difíciles de los últimos años. Su alcalde, Marco Aurelio López Gómez, advirtió que las limitaciones presupuestales son tan severas que la administración no cuenta con recursos para cubrir la nómina de sus funcionarios ni las obligaciones laborales de los últimos meses de 2025.

“No tenemos con qué pagar la nómina de los ocho funcionarios de planta a partir de este mes de octubre. Tampoco hay recursos para noviembre, diciembre ni para la prima de fin de año”, manifestó el mandatario en diálogo con Caracol Radio.

Según explicó el mandatario, el origen del colapso económico del municipio está relacionado con los efectos del censo nacional de 2018, que alteró significativamente los indicadores de pobreza y las condiciones de asignación de recursos del Sistema General de Participaciones.

“En 2018, el municipio registraba un índice de necesidades básicas insatisfechas cercano al 47%, pero con la aplicación del nuevo censo aparecimos con solo el 7%. Eso dio a entender que el 93% de los sativasureños no tenían carencias, lo cual es una gran mentira. En realidad, el 93% de nuestros campesinos viven con necesidades básicas insatisfechas y en condiciones de vulnerabilidad económica”, explicó.

Esta distorsión en las cifras redujo drásticamente los ingresos que el municipio recibe por transferencias nacionales, lo que afectó la sostenibilidad financiera de la administración local. “Recibimos un municipio con una estructura presupuestal insostenible, sin recursos para inversión ni funcionamiento. Hemos tenido que reducir la nómina y los gastos al mínimo, y aun así no alcanza”, agregó.

El mandatario también reveló que, ante la falta de liquidez, ha tenido que destinar su propio salario para cubrir algunas necesidades urgentes del municipio. “He puesto mi sueldo como alcalde al servicio de las necesidades prioritarias de Sativasur. Con esos recursos se han financiado mantenimientos de vehículos, maquinaria agrícola y rutas escolares, porque en este momento no hay contratación ni presupuesto para hacerlo”, explicó.

López Gómez señaló que la administración ha hecho todo lo posible por mantener la operación institucional, pero la situación ya es insostenible. “Estamos en una fase crítica. Por eso hemos convocado reuniones con los funcionarios, con la Personería Municipal y con la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo para exponer la situación. Esta crisis vulnera los derechos laborales de nuestros trabajadores y pone en riesgo la continuidad de los servicios públicos”, advirtió.

Frente a este panorama, el alcalde anunció que solicitará apoyo urgente al Gobierno Departamental y al Gobierno Nacional, además de estudiar la posibilidad de declarar una emergencia administrativa y financiera. “Estamos pensando en colocar al municipio en un estado de SOS. Necesitamos que el Gobierno nos tienda la mano para cubrir la nómina y evitar un cierre institucional en los próximos tres meses”, expresó.

El mandatario también extendió un llamado solidario a los profesionales y ciudadanos oriundos de Sativasur que hoy residen fuera del municipio. “Tenemos hijos ilustres en diferentes partes del país y del exterior: ingenieros, médicos, arquitectos, empresarios, incluso nuestro embajador en Panamá, el doctor Fabio Mariño. Si hacemos un frente común, podemos sacar adelante a Sativasur y devolverle su viabilidad financiera. Ese es mi propósito en esta administración”, sostuvo.

A pesar de la compleja situación económica, el alcalde confirmó que las festividades tradicionales del municipio se realizarán con recursos mínimos y con el apoyo de la comunidad. “Las fiestas decembrinas y de agosto, se sostienen gracias a la gestión de la Junta de Ferias y Fiestas y al apoyo de personas de buen corazón devotas de Nuestra Señora de los Milagros. Queremos mantener vivas nuestras tradiciones culturales, aunque tengamos que hacerlo con presupuestos simbólicos”, aseguró.