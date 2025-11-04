Concejo desde la oposición hace reparos al futuro del presupuesto de Cúcuta

Cúcuta

El Concejo de Cúcuta desde la oposición llamó la atención sobre la proyección que se tiene del presupuesto de la administración municipal trazado para el próximo año.

La corporación advirtió que se tiene previsto recursos por el orden de los 2.3 billones de pesos pero se necesita determinar el uso real de los recursos públicos.

El concejal Leonardo Jácome dijo a Caracol Radio “lo que queremos es pedirle al gobierno de Jorge Acevedo que revise la destinación de los dineros para poder realizar inversiones teniendo en cuenta los compromisos crediticios y otros que se han venido sumando y que disminuirían considerablemente la atención en educación, y otras áreas”.

Explicó el dirigente político que a ello se suman los altos intereses que en la actualidad tiene la administración por pago de intereses del crédito por 287 mil millones.

Finalmente, señaló que por la forma como se esta proyectando la destinación de los mismos, la inversión para la ciudad quedará muy reducida.