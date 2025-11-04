Selección Colombia

Colombia inicia su camino en el Mundial sub-17: fecha, hora y dónde ver el debut

La Selección viene de ser subcampeona del Sudamericano.

Colombia inicia su camino en el Mundial sub-17: fecha, hora y dónde ver el debut. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Colombia inicia su camino en el Mundial sub-17: fecha, hora y dónde ver el debut. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

¡Todo listo para el debut de la Selección Colombia en el Mundial sub-17! El equipo nacional iniciará su participación en el campeonato que tendrá como sede Qatar y que se disputará del 3 al 27 de noviembre.

Es preciso recordar que para esta edición, al igual que ocurrirá en la categoría de mayores el próximo año, la FIFA decidió ampliar el lote de participantes hasta 48. Lo anterior significa que a la fase final clasificarán no solamente los dos primeros posicionados de cada grupo, sino también los ocho mejores terceros.

En el caso de Colombia, regresa a un campeonato del mundo tras 12 años de espera (India 2017). Para esta edición quedó ubicada en el Grupo G junto con Alemania, Corea del Norte y El Salvador.

Fecha, hora y dónde ver el debut de Colombia en el Mundial sub-17

La Selección Colombia debutará en el Mundial sub-17 este martes 4 de noviembre ante Alemania. El partido comenzará sobre las 9:45 de la mañana (hora colombiana) y usted podrá verlo en la señal de DirecTV o en la plataforma DGO.

La segunda salida del elenco nacional está programada para el viernes 7 de noviembre contra El Salvador (7:30 de la mañana) y el cierre de la fase de grupos lo tendrá con Corea del Norte el lunes 10 de noviembre (8:30 de la mañana).

En caso de avanzar a los 16vos de final, tendrá actividad entre el 14 y 15 de noviembre.

Convocatoria de Colombia para el Mundial Sub-17

El seleccionador Fredy Andrés Hurtado eligió una nómina de 21 futbolistas para representar al país en el Mundial de Qatar. El objetivo fue mantener la base del equipo que consiguió el subcampeonato en el reciente Sudamericano y así quedó conformada, con Santiago Londoño como principal figura:

  1. Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc
  2. Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC
  3. Brait García Lobo – Deportivo Cali
  4. Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif
  5. Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc
  6. Kevin Angulo Angulo – América de Cali
  7. Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca
  8. Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena
  9. Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali
  10. Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors
  11. Didier Fabián Henao – Boca Juniors
  12. Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc
  13. Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe
  14. Santiago Londoño González – Envigado FC
  15. Juan Sebastián Covilla González – Deportes Tolima
  16. David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC
  17. Miguel Ángel Agámez – Junior FC
  18. Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
  19. Deivi Fernando Quiñones – L.D.U Quito
  20. Yaiker David Moya – Junior FC
  21. José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

