Colombia inicia su camino en el Mundial sub-17: fecha, hora y dónde ver el debut
La Selección viene de ser subcampeona del Sudamericano.
¡Todo listo para el debut de la Selección Colombia en el Mundial sub-17! El equipo nacional iniciará su participación en el campeonato que tendrá como sede Qatar y que se disputará del 3 al 27 de noviembre.
Es preciso recordar que para esta edición, al igual que ocurrirá en la categoría de mayores el próximo año, la FIFA decidió ampliar el lote de participantes hasta 48. Lo anterior significa que a la fase final clasificarán no solamente los dos primeros posicionados de cada grupo, sino también los ocho mejores terceros.
En el caso de Colombia, regresa a un campeonato del mundo tras 12 años de espera (India 2017). Para esta edición quedó ubicada en el Grupo G junto con Alemania, Corea del Norte y El Salvador.
Fecha, hora y dónde ver el debut de Colombia en el Mundial sub-17
La Selección Colombia debutará en el Mundial sub-17 este martes 4 de noviembre ante Alemania. El partido comenzará sobre las 9:45 de la mañana (hora colombiana) y usted podrá verlo en la señal de DirecTV o en la plataforma DGO.
La segunda salida del elenco nacional está programada para el viernes 7 de noviembre contra El Salvador (7:30 de la mañana) y el cierre de la fase de grupos lo tendrá con Corea del Norte el lunes 10 de noviembre (8:30 de la mañana).
En caso de avanzar a los 16vos de final, tendrá actividad entre el 14 y 15 de noviembre.
Convocatoria de Colombia para el Mundial Sub-17
El seleccionador Fredy Andrés Hurtado eligió una nómina de 21 futbolistas para representar al país en el Mundial de Qatar. El objetivo fue mantener la base del equipo que consiguió el subcampeonato en el reciente Sudamericano y así quedó conformada, con Santiago Londoño como principal figura:
- Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc
- Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC
- Brait García Lobo – Deportivo Cali
- Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif
- Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc
- Kevin Angulo Angulo – América de Cali
- Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca
- Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena
- Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali
- Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors
- Didier Fabián Henao – Boca Juniors
- Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc
- Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe
- Santiago Londoño González – Envigado FC
- Juan Sebastián Covilla González – Deportes Tolima
- David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC
- Miguel Ángel Agámez – Junior FC
- Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
- Deivi Fernando Quiñones – L.D.U Quito
- Yaiker David Moya – Junior FC
- José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional