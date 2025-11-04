Colombia inicia su camino en el Mundial sub-17: fecha, hora y dónde ver el debut. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo / Ricardo Maldonado Rozo ( EFE )

¡Todo listo para el debut de la Selección Colombia en el Mundial sub-17! El equipo nacional iniciará su participación en el campeonato que tendrá como sede Qatar y que se disputará del 3 al 27 de noviembre.

📸 ¡𝐄𝐥 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐣𝐚𝐫𝐚́ 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚! 🟡🟡🔵🔴



🔜 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟕 𝐐𝐚𝐭𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒 🏆#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/AKA8wDfPhJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 3, 2025

Es preciso recordar que para esta edición, al igual que ocurrirá en la categoría de mayores el próximo año, la FIFA decidió ampliar el lote de participantes hasta 48. Lo anterior significa que a la fase final clasificarán no solamente los dos primeros posicionados de cada grupo, sino también los ocho mejores terceros.

En el caso de Colombia, regresa a un campeonato del mundo tras 12 años de espera (India 2017). Para esta edición quedó ubicada en el Grupo G junto con Alemania, Corea del Norte y El Salvador.

Fecha, hora y dónde ver el debut de Colombia en el Mundial sub-17

La Selección Colombia debutará en el Mundial sub-17 este martes 4 de noviembre ante Alemania. El partido comenzará sobre las 9:45 de la mañana (hora colombiana) y usted podrá verlo en la señal de DirecTV o en la plataforma DGO.

🎥 ¡Última práctica!



Nuestra 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂 𝑴𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒊𝒏𝒂 𝑺𝒖𝒃-𝟏𝟕 está lista para su debut en la Copa del Mundo 💪⚽ #𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 pic.twitter.com/XbQFcNl2FZ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 3, 2025

La segunda salida del elenco nacional está programada para el viernes 7 de noviembre contra El Salvador (7:30 de la mañana) y el cierre de la fase de grupos lo tendrá con Corea del Norte el lunes 10 de noviembre (8:30 de la mañana).

En caso de avanzar a los 16vos de final, tendrá actividad entre el 14 y 15 de noviembre.

Convocatoria de Colombia para el Mundial Sub-17

El seleccionador Fredy Andrés Hurtado eligió una nómina de 21 futbolistas para representar al país en el Mundial de Qatar. El objetivo fue mantener la base del equipo que consiguió el subcampeonato en el reciente Sudamericano y así quedó conformada, con Santiago Londoño como principal figura: