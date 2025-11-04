Clan del Golfo estaría detrás de la quema de buses de Velotax en el Tolima

Tolima

El coronel Carlos Efrén Fuelagán, comandante de la Policía en el Tolima, reveló que los dos presuntos cabecillas del Ejército Gaitanista de Colombia (también denominado Clan del Golfo) capturados en las últimas horas, serían los responsables de incinerar dos buses de la empresa Velotax entre los meses de septiembre y octubre de 2025.

Tras las capturas de alias ‘Mauricio’ en Ibagué y de alias ‘Bladimir’ en La Vega, Cundinamarca, trascendió que este último sería quien, desde otro departamento, habría ordenado realizar extorsiones contra empresarios y luego quemarles sus vehículos por su negativa a pagar.

“Bladimir es el cabecilla de zona, desde los Montes de María, en el departamento de Bolívar, que hace parte de la subestructura Nicolás Urango Reyes del Ejército Gaitanista de Colombia. Bladimir tenía como función principal extender esa red criminal, a partir de economías ilegales, más exactamente la extorsión a comerciantes, transportadores y campesinos”, explicó Fuelagán.

El oficial también indicó que Bladimir cuenta con una trayectoria criminal de 11 años y era requerido por delitos como extorsión, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, entre otros.

Al parecer, el modus operandi de Bladimir consistía en ordenar la distribución de panfletos en los que extorsionaba a comerciantes o campesinos, y recaudaba hasta $400 millones mensuales.

“Esa información nos permitió también realizar una diligencia de allanamiento y registro en Ibagué, donde logramos la captura de alias Mauricio, cabecilla financiero, quien había sido designado por Bladimir para hacer los cobros extorsivos. Se le encontró material de guerra, dispositivos de telefonía móvil y panfletos que coincidían con los mismos que habían sido entregados al conductor del vehículo que fue incinerado”, acotó Fuelagán.

Al final de las audiencias de legalización de captura, ambos cabecillas del Clan del Golfo fueron cobijados con medida de aseguramiento preventiva.