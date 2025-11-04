Manizales

Choque múltiple en La Dorada deja un búfalo muerto

Accidente de tránsito en la vía que comunica al puerto caldense con Guarinocito involucra a dos buses.

Fotografías del medio de comunicación local Dorada Informativa

Manizales

A primera hora de este martes (4 de noviembre de 2025), se reportan varias novedades en las carreteras de Caldas, entre los hechos, se destaca la colisión de dos autobuses con un búfalo

Los buses de transporte público intermunicipal, uno de la empresa Bolivariano y otro de Coomotor, colisionaron con dos búfalos en la vía La Dorada - Guarinocito, en el sector conocido como Prosocial.

Los hechos del siniestro vial

El primer incidente involucró al bus de Bolivariano, y minutos después, el vehículo de Coomotor impactó contra otro búfalo.

A consecuencia de los fuertes golpes, uno de los animales falleció en el lugar.

Autoridades de Gestión del riesgo destacan que por fortuna, los ocupantes de ambos buses resultaron ilesos, aunque los vehículos sufrieron daños significativos y requerirán reparación.

