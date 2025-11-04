Cayó coordinador financiero y dinamizador de extorsiones de los ‘Salsas Nueva Generación’

Cartagena

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes en contra de la extorsión, la Policía Nacional de Colombia, desplegó un operativo que dejó la captura de un sujeto por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Durante el operativo, uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, llegaron hasta el barrio Olaya Herrera, donde adelantaron una orden de registro y allanamiento, logrando la captura de alias ‘Totoy’, de 20 años de edad, presunto delincuente dedicado a la extorsión, quien delinquía en este sector de la ciudad.

Durante el procedimiento, fueron incautados seis (6) panfletos extorsivos, 14 cartuchos de diferentes calibres, una motocicleta y varios celulares.

Es de anotar que alias ‘Totoy’ cumplía una medida de detención domiciliaria por el delito de porte ilegal de armas de fuego; sin embargo, al momento de su captura no portaba el brazalete electrónico. Durante la diligencia de registro, este fue hallado oculto en una de las habitaciones de la vivienda.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto desempeñaba el rol de coordinador financiero al servicio del grupo multicrimen “Salsas Nueva Generación” y vendría dinamizando las actividades extorsivas contra comerciantes, exigiendo sumas entre 5 y 10 millones de pesos, a cambio de no atentar contra los establecimientos.

El capturado, fue puesto a disposición de la Fiscalía general de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 43 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.