Capturados dos presuntos agresores sexuales en La Cruz, Nariño

La Cruz - Nariño

En las últimas horas, el Departamento de Policía de Nariño reportó que en el municipio de La Cruz, al norte de Nariño, fueron capturadas dos personas señaladas de cometer delitos sexuales contra menores de edad.

Se trata del resultado de dos operativos adelantados por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Seccional, en el marco de las acciones para proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con las autoridades, en el primer caso se logró recolectar material probatorio que permitió a la Fiscalía solicitar una orden de captura por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años, contra un sujeto que al parecer habría realizado actos en contra de una menor causando rechazo en la comunidad educativa y activando una respuesta inmediata de las autoridades.

En un segundo procedimiento, la Policía materializó otra orden judicial contra un ciudadano requerido por el delito de acoso sexual, quien fue detenido en vía pública y trasladado ante la autoridad competente, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con las autoridades, en ambos casos fue fundamental el papel de las comunidades y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a los niños, niñas y adolescentes, a través de la línea 123 o del 141 del ICBF, disponibles las 24 horas.