Boyacá impulsa la innovación ambiental con primer encuentro interdisciplinario

La Cámara de Comercio de Sogamoso lideró la realización del primer Encuentro Interdisciplinario de Innovación y Sostenibilidad Ambiental, un espacio que reunió a representantes de distintos sectores para analizar soluciones frente al cambio climático y la gestión responsable de los recursos naturales.

Durante el evento, se desarrolló un workshop multisectorial que permitió el intercambio de experiencias entre instituciones académicas, entidades ambientales y empresas privadas. «...Queremos que Boyacá sea referente en sostenibilidad, innovación y educación ambiental aplicada al desarrollo productivo...», manifestó uno de los organizadores del encuentro.

Los expertos coincidieron en que la región tiene un enorme potencial en energías limpias, producción agroecológica y turismo sostenible. «...El cambio comienza con el conocimiento y la articulación. Este encuentro demuestra que la sostenibilidad no es un discurso, sino una tarea colectiva...», destacó un representante de la autoridad ambiental regional.

El evento cerró con una agenda de compromisos para fortalecer los proyectos de investigación y fomentar el uso de tecnologías limpias en las cadenas productivas del departamento