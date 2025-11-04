Neiva

Balance durante el puente festivo en Neiva 10 capturados y más de 4.150 llamadas a la línea 123

Según las autoridades, dejaron importantes resultados en materia de prevención y control del delito.

206 a requerimientos de patrulla, 126 a riñas y 90 a casos de violencia intrafamiliar. Foto policía Neiva

Neiva

Durante el fin de semana del puente festivo, la Policía Metropolitana de Neiva desarrolló una serie de operativos que fortalecieron la seguridad y la convivencia en toda el área metropolitana. Las acciones adelantadas permitieron resultados significativos en materia de control del delito y atención ciudadana, logrando disminuir los hechos que alteran el orden público.

En el marco de estos procedimientos, fueron capturadas diez personas y aprehendidos dos menores de edad, implicados en delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto, fuga de presos, daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar. De igual forma, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, 3.120 gramos de sustancias ilícitas y recuperaron cuatro motocicletas, un camión y varios celulares hurtados.

El coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, comento que “destacamos la colaboración ciudadana e invitó a continuar denunciando cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a la línea 123. Reiteró la importancia de mantener comunicación permanente con las patrullas de vigilancia, con el fin de fortalecer la confianza, la convivencia y la tranquilidad en los diferentes sectores de la capital huilense”.

A la línea de emergencia 123 ingresaron 4.150 llamadas durante el fin de semana, de las cuales 338 correspondieron a alteraciones del orden público, 206 a requerimientos de patrulla, 126 a riñas y 90 a casos de violencia intrafamiliar. Además, en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, se impusieron 49 comparendos por comportamientos contrarios a la ley, especialmente por porte de armas cortopunzantes y consumo de drogas en espacio público.

