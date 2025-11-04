Avanza construcción de la conexión Parque Heredia - La Carolina en Cartagena: así será la vía

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, continúa avanzando en la transformación vial del sur de la ciudad. En el marco del megaproyecto Intercambiador Vial de La Carolina, ya se encuentra en ejecución la primera vía alterna, que conectará el sector de Parque Heredia con el barrio La Carolina y Ciudad Jardín.

Esta primera vía complementaria es fundamental dentro del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) diseñado para garantizar la movilidad vehicular durante la construcción del Intercambiador a partir del 2026.

La obra contempla la culminación del puente de Parque Heredia y su enlace con la calle 83B del barrio La Carolina. Actualmente, los trabajos avanzan con la demolición de los últimos andenes andenes y bordillos, el retiro del cerramiento del puente, la adecuación del terreno con un canal paralelo para el drenaje de aguas lluvias, el retiro de material y las primeras excavaciones para la conformación de la estructura de base del pavimento. Pese a las recientes lluvias, las labores se mantienen activas y dentro del cronograma previsto.

El proyecto abarca la intervención de aproximadamente 250 metros lineales de vía frente al puente y 40 metros adicionales en la vía paralela al canal pluvial del barrio. La sección contará con dos carriles vehiculares de tres metros cada uno, bordillos de 20 centímetros y andenes peatonales de un metro de ancho, garantizando accesibilidad, seguridad y durabilidad.

Estos trabajos no solo permitirán habilitar rutas alternas durante la construcción del Intercambiador, sino que quedarán como infraestructura permanente para provecho de la ciudadanía.

Beneficios

Los beneficios de esta vía son múltiples: conectará de forma directa la Diagonal 32 (antigua vía a Ternera) con el sector de Ciudad Jardín y la Terminal de Transporte, descongestionando la Transversal 53 (La Cordialidad), eje principal donde se levantará el Intercambiador.

Por otro lado, próximamente se pondrá en marcha una segunda vía complementaria que conectará Territorio Mío con Parque Heredia, facilitando el acceso hacia la Diagonal 32 y ampliando el circuito de tránsito en esa zona de la ciudad.

En total, el megaproyecto contempla cinco vías alternas que acompañarán la ejecución del Intercambiador de La Carolina, una obra estratégica para el futuro vial de Cartagena.