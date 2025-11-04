Autoridades mantienen ofensiva contra el ELN en Norte de Santander

Cúcuta

La Policía Nacional mantendrá sus acciones para garantizar el orden y la seguridad en los municipios de el Catatumbo, al norte de la región.

Uno de los propósitos es poder avanzar en el restablecimiento del orden público que ha estado alterado por los ataques de los actores armados ilegales a la fuerza pública, utilización de drones, ataques a la población civil y secuestro.

El comandante de la policía en el departamento coronel Jorge Bernal dijo a Caracol Radio que “nosotros mantenemos una ofensiva que nos ha permitido adelantar acciones contra los grupos armados organizados residuales que han atentado contra nuestros policías y contra la población civil”.

Explicó el alto oficial que en las últimas horas se logró la captura de dos personas que harían parte de la red de outsourcing al servicio del ELN en el municipio de Tibú.

En el barrio La Esperanza de ese municipio también se capturaron dos personas transportando más de doce kilos de cocaína.