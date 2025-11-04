“Alcantarillado está desbordado”: SOS en El Salado por contrato de la UNGRD que no se ha ejecutado

Cartagena

Luego de la aprobación del principio de oportunidad, María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dio fuertes declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia dentro del caso de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

El principio de oportunidad relata que, entre octubre de 2023 y marzo de 2024, los entonces directivos de la UNGRD; además del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, se interesaron de forma indebida en tres contratos que sumaban cerca de $90 mil millones. Uno de ellos tenía como objetivo ejecutar las obras de mitigación por erosión en el corregimiento de El Salado, en el Carmen de Bolívar, por 12 mil millones de pesos.

Una líder del corregimiento quien pidió mantener su nombre en reserva por temas de seguridad denunció que la obra no se ha ejecutado y que nunca les dieron respuesta sobre qué pasó con esos recursos que estaban destinados para el proyecto.

“Ese contrato se debió en el centro poblado, exactamente en la parte álgida donde hay erosiones. Se tiene que hacer una mitigación de inundación y en estos momentos aún seguimos con el problema. Era una obra de canalización de un tramo y se debían hacer exactamente unas cunetas y un puente. El proyecto en su momento lo presentó la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, pero realmente no sabemos si el recurso no se movió desde la entidad nacional como lo es la UNGRD”, expresó.

A raíz de que estas obras no se han ejecutado, los problemas de salud pública se incrementaron con el desbordamiento del alcantarillado en el corregimiento de El Salado. Esta comunidad afectada por el conflicto armado hoy clama ayuda urgente del Gobierno Nacional.

“La erosión y las inundaciones siguen y esto ha traído como consecuencia el desbordamiento del alcantarillado de El Salado porque no se hizo con la capacidad habitacional con la cual cuenta hoy el corregimiento ¿Qué tenemos en estos momentos? ¿qué es consecuencia de esa erosión y de esa cantidad de arena? Esa arena se ha ido al alcantarillado, se nos ha desbordado y en estos momentos tenemos un problema de salud pública donde nuestros niños y adultos mayores en su mayoría han sido afectados. No podemos más con los malos olores ni con las aguas sucias”, puntualizó la líder.