Aguacero ocasionó inundaciones y desbordamiento de varias quebradas en el Cañón del Combeima

Ibagué

Un fuerte aguacero generó el desbordamiento de varias quebradas en el Cañón del Combeima de Ibagué, lo que ocasionó además la afectación de la vía a la altura de Berlín y la inundación de varias viviendas confirmó Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos.

“En la noche del lunes 3 de noviembre y debido a fuertes lluvias que se presentaron sobre la zona centro de la ciudad, se registró una emergencia en el sector de Berlín en la vía que conduce al Cañón del Combeima”, dijo Jean Pineda.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos además mencionó que “La emergencia de se registró por el desbordamiento de una quebrada que ocasionó varias inundaciones debido al deslizamiento”.

Por su parte, Cristian David Ávila, secretario de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, mencionó que durante toda la noche y madrugada de este martes 4 de noviembre se trabajó por recuperar la vía y en la atención de las familias afectadas.

“En el sector de Berlín en el Cañón del Combeima varias viviendas afectadas y sobre la vía, trabajamos conjuntamente, pero el trabajo es largo porque la palizada fue fuerte. Trabajaremos hasta habilitar la vía y ayudar a los damnificados”, dijo Ávila.

Otras emergencias

Por otra parte, Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, afirmó que se presentó la caída de arboles en varios sectores de la capital del Tolima donde se hizo presencia institucional con el fin de atender las emergencias.

Se espera que durante la mañana de este martes se trasladen nuevamente unidades de la Administración Municipal, para llevar a cabo el levantamiento de los censos de familias afectadas y poder realizar la entrega de ayudas necesarias.

Dato: el Tolima tiene 23 municipios en alerta naranja por deslizamientos y en alerta rojas a las poblaciones de Cajamarca y El Líbano.