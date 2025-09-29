Fiscalía adelantó inspecciones por la compra de lujoso apartamento de Ricardo Roa

La Fiscalía General de la Nación adelantó inspecciones judiciales en Ibagué y Bogotá en busca de evidencias sobre presuntas irregularidades que rodean la compra de un lujoso apartamento por parte del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán al empresario del mundo de los hidrocarburos Serafino Iacono.

Las inspecciones ordenadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción se adelantaron en las oficinas del coronel (r) de la Policía Nacional, Juan Guillermo Mancera, quien figura como la persona que realizó los pagos del apartamento 901, adquirido en diciembre de 2022 en el norte de Bogotá.

Estas acciones se llevan a cabo en el marco de una indagación por la compra del inmueble, que según la escritura pública, tuvo un valor de 1.800.000.000 millones de pesos, un precio supuestamente rebajado con respecto a su valor real.

El expediente que sigue el ente investigador por estos hechos esta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.