Valentina Castro sigue brillando en las pasarelas internacionales

Valentina Castro | Foto: GettyImages

Valentina Castro, modelo colombiana nacida en Tumaco, continúa destacándose en los escenarios más importantes de la moda a nivel mundial.

A sus 18 años, debutó en el Vogue World: Hollywood, uno de los eventos más prestigiosos de la industria del modelaje, que rinde homenaje al diálogo entre el cine y la moda. Valentina fue protagonista del acto ‘Afrofuturismo’, inspirado en la película Pantera Negra del universo Marvel, donde su presencia y estilo cautivaron al público.

Con su esencia y sus reconocidas trenzas afro, Valentina ha conquistado la admiración de diseñadores y medios internacionales, reafirmando su compromiso con la representación y el orgullo de sus raíces. Desde las pasarelas, lleva con elegancia la identidad de su región y del país al mundo.

