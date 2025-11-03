Un hombre murió ahogado en un charco de San Carlos; ya van tres en un año en el mismo lugar
La víctima oriunda del municipio de La Ceja fue identificada como Ramón Antonio Arango Tabares.
San Carlos- Antioquia
Este lunes festivo, el cuerpo de bomberos del municipio de San Carlos, en el Oriente de Antioquia, atendió una llamada de emergencia de personas que estaban en el charco conocido como El Chispero. Los testigos manifestaron que un hombre identificado como Ramón Antonio Arango Tabares se había lanzado a nadar y se ahogó.
El Teniente Arnoldo Quintero, comandante de bomberos de San Carlos, manifestó que el charco es peligroso por su forma redonda y su alto caudal, por lo que recomienda a los bañistas saber nadar para ingresar en él sin correr ningún riesgo.
“Lo que nos contó la persona que estaba viendo ahí era que ya se había tirado, ya había nadado, que como que a la tercera vez se tiró y que ya no fue capaz de salir. Y solamente vieron que él pedía auxilio, pero como que ellos no sabían nadar, no se metieron en el momento y se sabe que para uno ahogarse no se necesita sino de unos minutos”.
El socorrista pide a los visitantes tener precaución a la hora de disfrutar de esos charcos, ya que este año son tres las personas ahogadas en ese mismo charco.