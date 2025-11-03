Tragedia en Puerto Boyacá: hombre fue asesinado por su pareja tras una riña doméstica

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar conmocionó a los habitantes de Puerto Boyacá. En la noche del sábado 1 de noviembre, una discusión entre José Adán Bocanegra, de 60 años, y su pareja sentimental, identificada como Martha Cecilia, de 57, terminó en tragedia. De acuerdo con versiones preliminares, la pareja se encontraba ingiriendo licor en un bar cercano y, al llegar a su vivienda en el barrio 7 de Julio, la mujer habría atacado con arma blanca a Bocanegra, causándole la muerte en el lugar. Posteriormente, la agresora intentó quitarse la vida y fue trasladada al Hospital José Cayetano Vásquez, donde permanece bajo custodia policial.

Andrés Bocanegra, hijo de la víctima, relató en entrevista con Caracol Radio que su padre era un reconocido vendedor de productos agrícolas en el centro del municipio y que mantenía una relación inestable con su pareja. «...Tenían muchos problemas, pero él era un hombre tranquilo, trabajador, no tenía conflictos con nadie. Ella era muy posesiva y tenía mal carácter...», afirmó. El joven también manifestó que aún no les han entregado el cuerpo y que esperan la entrega por parte de las autoridades judiciales. La SIJIN realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó a Medicina Legal para las labores de necropsia.

Por su parte, la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá lamentó y rechazó este nuevo caso de violencia que enluta al municipio. A través de la Secretaría Técnica del Mecanismo Articulador de Violencias Basadas en Género, la administración informó que se brinda acompañamiento psicosocial a los familiares de la víctima y que se realiza seguimiento interinstitucional al caso. «...Rechazamos de manera contundente toda forma de violencia y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las personas...», indicó la Alcaldía, recordando a la comunidad las líneas de atención 155, 106 y 123 para prevenir hechos similares.