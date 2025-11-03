“Son Palenque” cumple 40 años protegiendo y promoviendo el legado afrocolombiano

Música

Desde 1985, la agrupación musical “Son Palenque” ha sido guardiana de las raíces afrocolombianas, preservando en cada ritmo, instrumento y palabra de sus canciones la esencia viva de San Basilio de Palenque, orgullo ancestral. El fundador de la agrupación, maestro Justo Valdés, considerado una verdadera leyenda de la música tradicional palenquera, es el rostro más reconocido de este colectivo que lleva cuatro décadas haciendo historia desde el corazón del Caribe colombiano.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, el maestro Valdés confirmó que la agrupación celebrará sus cuarenta años de trayectoria con lo que mejor saben hacer: música, canto y tradición. “Nuestra mayor alegría —dice Justo Valdés— es seguir cantando lo que aprendimos de nuestros mayores, de nuestros padres y abuelos, en las calles polvorientas y alegres de San Basilio. Eso no se olvida, eso se honra”.

Hablar de Son Palenque es hablar de una historia de resistencia cultural, de un pueblo que transformó el dolor de la esclavitud en ritmo, danza y libertad. Fundado en 1985, el grupo ha sido pionero en llevar el sonido palenquero —mezcla de instrumentos autóctonos de San Basilio de Palenque y el inconfundible lenguaje — a escenarios nacionales e internacionales, donde siempre se escucha el eco de su mensaje: la herencia africana sigue viva.

Para celebrar su aniversario, Son Palenque presenta una nueva producción discográfica que rinde homenaje a sus orígenes. El álbum, titulado “Rincón de África”, es un recorrido sonoro por la historia y la identidad afrodescendiente. La producción estuvo a cargo de Javier Alberto Mutis García, con la ingeniería de grabación y mezcla de Sebastián Curé y el mastering del ingeniero Carlos Silva.

El disco reúne 14 canciones, de las cuales 10 son inéditas, compuestas por destacados integrantes de la agrupación, entre ellos Justo Valdés, Panfido Valdés y Enrique Tejedor, mientras las otras 4 son clásicos en versiones repotenciadas. Cada tema es una celebración de la memoria colectiva y una invitación a mantener viva la raíz africana que corre por la sangre de los palenqueros.

Como detalle especial, esta conmemoración llega en una edición limitada en vinilo color verde de 140 gramos, un verdadero objeto de colección para los amantes de la música tradicional. Esta versión incluye 12 temas cuidadosamente seleccionados, que resumen cuatro décadas de ritmo, resistencia y autenticidad.

“Rincón de África” es editado por el sello OM Producciones Music y distribuido a nivel mundial en formato vinilo por el sello estadounidense Electric Cowbell Records, con sede en Washington D.C.. El proyecto contó con el apoyo del Programa Distrital de Apoyos Concertados de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, instituciones que respaldan la difusión de las músicas tradicionales y populares del país.

A lo largo de su carrera, Son Palenque ha sido mucho más que un grupo musical: ha sido un símbolo de identidad. En cada presentación, el público se encuentra con un pedazo de historia que late entre tambores, una voz que evoca a los ancestros y una melodía que recuerda que la libertad, conquistada hace siglos en San Basilio, se sigue celebrando con música.

“Son Palenque cumple 40 años, pero su alma sigue siendo la misma de los días de infancia, cuando la música era el lenguaje de la vida”, dice el maestro Justo Valdés, con la serenidad de quien sabe que ha cumplido una misión: mantener encendida la llama del tambor palenquero para que nunca se apague.