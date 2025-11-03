La ANI tiene 5 días para responder sobre los retrasos en “Conexión Centro” que une al Eje Cafetero

Solicitan a la ANI responder sobre el futuro de la Autopista del Café

A través de un derecho de petición el congresista caldense, Guido Echeverri Piedrahita, solicita a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entregue avances del estado actual del proyecto, expresando su preocupación por el incumplimiento de los plazos y la falta de información oficial sobre el avance del proyecto de iniciativa privada “Conexión Centro”, que busca desarrollar los proyectos que fortalezcan la conectividad vial entre el Eje Cafetero, (Caldas, Risaralda y Quindío) y el centro del país.

Incumplimientos de la ANI según el senador

Según el congresista, la ANI el pasado 13 de agosto, había informado sobre unas fechas en las cuales avanzaban con las fases del proyecto, destacando que la evaluación de factibilidad, debía culminar el 10 de octubre bajo el contrato VE-174-2024, y que los análisis técnicos complementarios por parte del originador debían entregarse antes del 5 de septiembre.

Pese a este cronograma, el senador advierte que a la fecha no se conoce respuesta alguna sobre dichos resultados, tampoco sobre la entrega de los análisis o las decisiones administrativas derivadas del proceso.

Petición de las autoridades y líderes políticos

Desde el Eje Cafetero, diferentes actores piden claridad en estos proceso, ya que en el año 2027 la concesión vial Autopistas del Café termina su contrato y es por esto que se hace necesario conocer el avance de las iniciativas que entrarían a fortalecer los proyectos viales en la región.

El congresista solicita a la ANI informar si el contrato de evaluación fue efectivamente finalizado, las razones de un eventual aplazamiento, remitir el informe de factibilidad, precisar si el originador cumplió con las entregas técnicas comprometidas y comunicar si existe algún acto administrativo o concepto técnico posterior al 10 de octubre.

“Es muy importante tener esta información porque primero hay que tener claridad en torno a si la ANI está dispuesta a prorrogar la concesión eh Autopistas del Café autorizando la IP Conexión Centro por 30 años más o al contrario no va a permitir esa continuación, no va a viabilizar la IP Conexión Centro entre Calarcá y La Paila y eventualmente, querría decir que se revertiría la concesión a INVÍAS; son temas que están pendientes, también los temas relacionados con lo que ha pedido la comunidad caldense del levantamiento de los tres peajes que están ubicados en la zona metropolitana del centro del departamento de Caldas”, destacó el senador Echeverri.

El congresista a través del derecho de petición fue enfático en insistir que según el artículo 23 de la Constitución Política y en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992, cuenta con facultades para requerir información a las entidades públicas dentro de un plazo de cinco días hábiles.

“El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión”, cita el senador, recordando que el silencio administrativo no exime a la entidad de su deber de responder.

El senador destaca que espera que la ANI entregue una respuesta de fondo, clara y verificable, para garantizar transparencia y avanzar en una infraestructura vial clave para el desarrollo regional.

