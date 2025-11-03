Bogotá

Semana Distrital del Dialogo en Bogotá: un espacio para la cultura y la convivencia ciudadana

Del 4 al 8 de noviembre, se llevará a cabo esta jornada con una serie de charlas y actividades, conozca aquí los lugares y horarios.

Semana Distrital del Dialogó 2025. Imagen: Secretaría de Gobierno

Daniel Cartagena

la Secretaría Distrital de Gobierno, por medio de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, llevará a cabo esta iniciativa que busca reunir a varios actores sociales, institucionales y privados para desarrollar esta apuesta por la confianza y la construcción colectiva.

Esta semana busca, entre otras cosas, la visibilización de experiencias exitosas de transformación de conflictos, consolidación de redes entre los diferentes actores sociales y el ofrecimiento de herramientas para fortalecer las capacidades de diálogo y participación ciudadana.

Lugares y horarios

La jornada, tiene programada una serie de espacios que serán pedagógicos, participativos y comunitarios, junto a sectores de organizaciones sociales, juventudes, mujeres, comunidad LGBTIQ+, instituciones educativas, entre otras. Estos espacios estarán distribuidos en la siguiente programación:

4 de noviembre:

  • Evento de inauguración: Seminario Diálogos Transformadores Lugar: Auditorio Huitaca - Alcaldía Mayor Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Exposición de experiencias: Procesos inspiradores – Barrismo Social Lugar: Auditorio Archivo Distrital Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

5 de noviembre:

  • Taller: Cambiando de Perspectivas: Juventud Lugar: CEFE Chapinero Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

6 de noviembre:

  • Ceremonia: Gala de Reconocimiento al Diálogo Lugar: Auditorio Huitaca - Alcaldía Mayor Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Conferencia tipo TED: Experiencias Transformadoras desde el Diálogo Lugar: Fundación Gilberto Álzate Avendaño Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

7 de noviembre:

  • Conversatorio: La ciudad que se cuenta: narrativas urbanas de protesta y diálogo social Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

8 de noviembre:

  • Intervención: Acciones inspiradoras por el diálogo Lugar: Bosa - San Bernandino - Doña Juana Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Intervención: Acciones inspiradoras por el diálogo Lugar: Puente Aranda - Parque Cundinamarca Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Intervención: Acciones inspiradoras por el diálogo Lugar: Suba – Parque Piloto Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

