Semana Distrital del Dialogo en Bogotá: un espacio para la cultura y la convivencia ciudadana

la Secretaría Distrital de Gobierno, por medio de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, llevará a cabo esta iniciativa que busca reunir a varios actores sociales, institucionales y privados para desarrollar esta apuesta por la confianza y la construcción colectiva.

Esta semana busca, entre otras cosas, la visibilización de experiencias exitosas de transformación de conflictos, consolidación de redes entre los diferentes actores sociales y el ofrecimiento de herramientas para fortalecer las capacidades de diálogo y participación ciudadana.

Lugares y horarios

La jornada, tiene programada una serie de espacios que serán pedagógicos, participativos y comunitarios, junto a sectores de organizaciones sociales, juventudes, mujeres, comunidad LGBTIQ+, instituciones educativas, entre otras. Estos espacios estarán distribuidos en la siguiente programación:

4 de noviembre:

Seminario Diálogos Transformadores Lugar: Auditorio Huitaca - Alcaldía Mayor Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Exposición de experiencias: Procesos inspiradores – Barrismo Social Lugar: Auditorio Archivo Distrital Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

5 de noviembre:

Taller: Cambiando de Perspectivas: Juventud Lugar: CEFE Chapinero Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

6 de noviembre:

Gala de Reconocimiento al Diálogo Lugar: Auditorio Huitaca - Alcaldía Mayor Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Conferencia tipo TED: Experiencias Transformadoras desde el Diálogo Lugar: Fundación Gilberto Álzate Avendaño Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

7 de noviembre:

Conversatorio: La ciudad que se cuenta: narrativas urbanas de protesta y diálogo social Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

8 de noviembre: