MinDefensa anuncia recompensa de $1.000 millones por información de sobrevuelos a casa de Benedetti

Colombia

En la tarde de este domingo 2 de noviembre el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que entre la medianoche y las 3 de la mañana se registraron sobrevuelos con drones sobre su lugar de residencia.

A propósito el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información que permita “anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”.

Según dijo el jefe de la cartera de Defensa, la amenaza denunciada por Benedetti ya está siendo atendida “con toda la diligencia y contundencia” del Estado y su Fuerza Pública y agregó que quien atenta contra un dirigente o líder, independientemente de cual sea su ideología o posición política, “ataca directamente a nuestra democracia y Estado Social de Derecho”.

Min Justicia (e) hace llamado a adelantar investigaciones respectivas

Por su parte también el ministro de Justicia encargado, Augusto Ocampo, le manifestó su solidaridad al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Ocampo señaló, a través de un comunicado, que este tipo de situaciones, “que atentan contra la tranquilidad personal y familiar”, no pueden ni deben normalizarse en una democracia.

Hizo además un llamado a las autoridades a desplegar de manera inmediata las investigaciones técnicas y judiciales necesarias para esclarecer lo ocurrido.