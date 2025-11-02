Política

Benedetti denuncia sobrevuelos con drones sobre su lugar de residencia: Esto se sabe

El Departamento Administrativo de la Presidencia rechazó lo ocurrido y pidió a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes.

Ministro del Interior, Armando Benedetti

María Paula Pineda

Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció sobrevuelos con drones sobre su lugar de residencia.

Según advirtió el jefe de la cartera política a través de una publicación en su cuenta de X, los sobrevuelos a su casa se registraron entre las 12 de la media noche y las 3 de la mañana de hoy.

Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial?”.

Dijo Benedetti que “todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido”, refiriéndose a la denuncia que hizo el exsecretario de transparencia, Camilo Enciso, según la cual usando un leasing habitacional, Benedetti hbría adquirido una lujosa casa en Puerto Colombia, que al parecer incluso perteneció a Álex Saab.

Agregó el ministro del Interior que en la tarde de hoy pondrá las denuncias penales respectivas y afirmó que de “allí saldrá el culpable de cualquier cosa que pueda pasarle a él o a su familia”.

DAPRE rechaza intentos de intimidación contra ministro del Interior

A propósito el Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza de su directora, Angie Rodriguez, rechazó los intentos de intimidación en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, su familia y su equipo de trabajo.

A través de un comunicado señalaron que “la intimidación como forma de presión o silenciamiento es contraria a los principios de respeto, justicia y diálogo que orientan la acción del Estado colombiano”.

Hicieron además un llamado a la ciudadanía a rechazar la violencia “en todas sus expresiones y a proteger la vida como el valor más alto de nuestra democracia” e indicaron que confían en que las autoridades competentes adelantarán “las investigaciones necesarias para garantizar la seguridad y el ejercicio de las funciones públicas”.

