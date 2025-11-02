Benedetti denuncia sobrevuelos con drones sobre su lugar de residencia: Esto se sabe

Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció sobrevuelos con drones sobre su lugar de residencia.

Según advirtió el jefe de la cartera política a través de una publicación en su cuenta de X, los sobrevuelos a su casa se registraron entre las 12 de la media noche y las 3 de la mañana de hoy.

“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial?”.

Dijo Benedetti que “todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido”, refiriéndose a la denuncia que hizo el exsecretario de transparencia, Camilo Enciso, según la cual usando un leasing habitacional, Benedetti hbría adquirido una lujosa casa en Puerto Colombia, que al parecer incluso perteneció a Álex Saab.

Agregó el ministro del Interior que en la tarde de hoy pondrá las denuncias penales respectivas y afirmó que de “allí saldrá el culpable de cualquier cosa que pueda pasarle a él o a su familia”.

DAPRE rechaza intentos de intimidación contra ministro del Interior

A propósito el Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza de su directora, Angie Rodriguez, rechazó los intentos de intimidación en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, su familia y su equipo de trabajo.

A través de un comunicado señalaron que “la intimidación como forma de presión o silenciamiento es contraria a los principios de respeto, justicia y diálogo que orientan la acción del Estado colombiano”.

Hicieron además un llamado a la ciudadanía a rechazar la violencia “en todas sus expresiones y a proteger la vida como el valor más alto de nuestra democracia” e indicaron que confían en que las autoridades competentes adelantarán “las investigaciones necesarias para garantizar la seguridad y el ejercicio de las funciones públicas”.