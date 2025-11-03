Llega el Huila Fest 2025 el festival que impulsa la innovación, y el emprendimiento

Neiva

El Huila Fest es el festival de emprendimiento, empresarismo e innovación más grande del sur de Colombia, que este año regresa con un enfoque en la bioeconomía y la tecnología. Se trata de un evento multisectorial que reúne los distintos sectores económicos del departamento, con más de 175 emprendedores que exhibirán sus productos en stands totalmente gratuitos. Además, contará con una agenda académica destacada, con conferencistas nacionales.

Durante los cuatro días del evento, los asistentes podrán disfrutar de una agenda cultural con presentaciones artísticas, muestras gastronómicas y concursos de innovación. Entre las actividades más esperadas están el concurso departamental de robótica, el Gastrofest Opita, el Festival de la Empanada y el Festipet, espacio dedicado al mundo de las mascotas.

Según Jorge Andrés Gechen, promotor del evento afirmo que “el festival busca fortalecer la economía local y proyectar a los emprendedores hacia nuevos mercados, generando oportunidades comerciales y visibilidad. Se espera la visita de cerca de 50.000 personas, lo que dinamizará la economía local no solo durante los días del evento, sino también a largo plazo. “El Huila Fest es una vitrina que impulsa la proyección empresarial, la innovación y la generación de empleo”, resaltaron los organizadores”.

En este evento se buscará, la creación del sello de certificación “Origen Huila”, que reconocerá la calidad y autenticidad de los productos del departamento. Este festival se convierte en un símbolo de unidad, orgullo y desarrollo regional, promoviendo espacios seguros y familiares donde se fortalece el sentido de pertenencia y se impulsa la economía.