Investigan el homicidio de un joven hincha de Atlético Nacional en Ibagué

Ibagué

Los actos de intolerancia siguen pasando factura en Ibagué. El más reciente hecho, en el que murió un joven de 27 años identificado como Juan Diego Luna, estaría relacionado con un caso de intolerancia.

Así lo informó el teniente coronel Neider Darío Zapata, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, quien precisó que los hechos ocurrieron en el sector conocido como La Laguna, en Picaleña, hacia las 5:00 de la tarde del pasado 31 de octubre.

“Según información preliminar, habría ocurrido en medio de un acto de intolerancia, cuando la víctima resultó con heridas de arma de fuego y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones”, explicó el oficial.

La rápida reacción de las autoridades permitió la captura de los dos principales sospechosos del homicidio de Juan Diego Luna. “Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los actos urgentes fueron adelantados por el CTI de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Metropolitana, que continúa con las labores investigativas”, añadió el teniente coronel Zapata.

Según el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, el 68 % de las muertes violentas en la ciudad corresponden a casos de intolerancia, situación que preocupa las autoridades locales.