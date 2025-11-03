A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

‘Entre mares y ríos, mi voz es historia’: homenaje al maestro Nicoyembe

Nicolás Rodríguez Córdoba, más conocido como Nicoyembe, nació en el Chocó y ha dedicado su vida a representar el folclor colombiano en los más importantes escenarios del país y del mundo. Su poderosa voz y su inseparable tambor lo han convertido en una de las grandes figuras del folclor nacional.

El próximo 5 de noviembre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el escenario del homenaje 'Entre mares y ríos, mi voz es historia’, un espectáculo que celebra más de 50 años de trayectoria artística del maestro Nicoyembe.

En el evento participarán más de 35 artistas, entre músicos, bailarines y actores, quienes rendirán tributo a una vida consagrada a la música y a la preservación de la identidad cultural colombiana.

