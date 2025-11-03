Cayó en Ibagué un presunto cabecilla del Clan del Golfo

Ibagué

En las últimas horas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la Policía Nacional asestó un contundente golpe a dos subestructuras del Clan del Golfo que operaban en los departamentos de Tolima y Cundinamarca.

Según explicó el funcionario a través de su cuenta en X, las autoridades capturaron en Ibagué y La Vega (Cundinamarca) a alias ‘Bladimir’ y alias ‘Mauricio’, presuntos cabecillas de la organización criminal que pretendían expandir su influencia en el Tolima.

“Estos sujetos habrían sido designados para consolidar la presencia criminal en la región, ejecutando homicidios selectivos e incendiando buses de servicio público, afectando a familias trabajadoras y a quienes se movilizan a diario”, indicó el ministro Sánchez.

A los capturados se les atribuyen más de 12 acciones criminales cometidas en los departamentos de Córdoba, Tolima y Bolívar, entre ellas extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y homicidio.

“Con esta operación debilitamos su capacidad de intimidación y financiamiento ilegal”, puntualizó el ministro de Defensa.

Las capturas se producen apenas un mes después de la quema de dos buses de la empresa Velotax en la vía que comunica a Ibagué con Rovira, y entre Rovira y Roncesvalles. Según las investigaciones preliminares, los vehículos habrían sido incendiados como represalia por la negativa de sus propietarios a pagar extorsiones.