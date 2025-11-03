Capturado en Cartagena un sujeto que portaba un arma traumática con cartuchos modificados

En desarrollo de acciones contundentes en contra del hurto, un presunto delincuente que portaba arma traumática, fue capturado en operativos de registro y control en el barrio Arroz Barato.

El capturado fue identificado como alias “el Pichanga”, de 24 años, quien se encontraba merodeando en las horas de la madrugada por el sector, encontrándole en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con ocho cartuchos modificados, con el fin de causar más daño a la hora de dispararlos.

De acuerdo a denuncias de la comunidad, alias ‘el Pichanga’, sería el presunto responsable de varios hurtos cometidos en la zona industrial de Mamonal, mediante la intimidación con armas de fuego.

El capturado y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó la importancia de estos operativos para seguir disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de hurtos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Continuamos nuestra ofensiva contra los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y por supuesto la Alcaldía, que, sumado a la colaboración de la comunidad, nos permite seguir entregando importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana”, indicó.

Cabe resaltar que en lo corrido del año se han incautado 612 armas de fuego y se han capturado 712 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego y 776 por el delito de hurto.