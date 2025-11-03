Cae red delincuencial que traficaba con marihuana camuflada en alimentos y madera

Colombia

La Fiscalía desmanteló una red criminal conocida como ‘Los de la Pradera’, dedicada a enviar toneladas de marihuana ocultas entre alimentos, bebidas, madera y otros productos legales hacia distintas regiones del país, entre ellas el Eje Cafetero, el norte, centro y oriente.

Durante la investigación, a la estructura le fueron incautadas cerca de dos toneladas de marihuana y seis vehículos, y se registraron nueve capturas en flagrancia en cinco procedimientos distintos.

Según el ente acusador, la organización coordinaba el traslado del estupefaciente desde Tacueyó y Miranda (Cauca) hasta bodegas en las afueras de Cali (Valle del Cauca), donde se definían los métodos de camuflaje antes de su envío en tractocamiones.

En operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía Nacional fueron capturados cuatro presuntos integrantes en Yumbo, Cali, Armenia y Miranda.

Durante los procedimientos se incautaron cinco celulares, un camión, 349 cajas con 174.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando avaluadas en 643 millones de pesos, así como documentos de transporte y manifiestos de carga.

Los detenidos son Jhon Freddy Morales Jagua, alias Bola, supuesto cabecilla y financiador; Fabio Nelson Vasco Castañeda, alias El Varado, encargado de los métodos de ocultamiento; Elvin Andrés Villarreal Urzola, alias El Costeño, señalado de acopiar la droga en Cali; y José Julián Manrique Tovar, propietario de los camiones usados en la operación.

Un fiscal les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.