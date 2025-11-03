Bolsas de yuca, una iniciativa de Natpacking que impulsa la sostenibilidad ambiental y social

Desde 2015, la empresa Natpacking lidera un proceso de investigación y desarrollo orientado a encontrar materiales que reemplacen el plástico tradicional. Tras varios años de trabajo, su equipo descubrió en el almidón de yuca una alternativa natural, aprovechando que Colombia es el cuarto productor mundial de este tubérculo.

El resultado fue la creación de bolsas biodegradables a base de yuca, una propuesta que busca reducir la contaminación por plásticos y aportar al cuidado del planeta.

Según explicó Giovanni Pérez, gerente general de Natpacking, el proceso consiste en mezclar la harina de almidón de yuca con agua y aceites naturales hasta lograr una textura plástica. Estas bolsas tienen distintos procesos de degradación, uno de ellos permite que, al sumergirlas en agua caliente, se disuelvan completamente, convirtiéndose en un líquido que incluso puede usarse para regar plantas.