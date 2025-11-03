Atacada con explosivos estación de policía en Otaré, Ocaña

Cúcuta

Un grupo armado atacó en las últimas horas la subestación de policía del corregimiento de Otaré en la zona rural del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

La localidad se encontraba sin el servicio de energía y hacía la media noche los guerrilleros se acercaron para lanzarles a los uniformados dos explosivos de alto poder, y luego dispararles en varias ocasiones.

Los policías repelieron el ataque y salieron ilesos en medio de la acción violenta que se prolongó por más de una hora, según reportó la comunidad a Caracol Radio.

En medio de la intensidad de la confrontación con los ilegales, sólo se reportaron daños en la infraestructura policía y algunas viviendas cercanas a la edificación.

En la zona donde se presentó el hecho delinquen el Ejercito de Liberación Nacional, ELN y las disidencias armadas a través del frente 33 de las farc.

La fuerza pública se mantiene en máxima alerta ante alertas tempranas de acciones violentas en algunos municipios del Catatumbo por el más reciente golpe de la Policía Nacional contra Alias “Gerson” quien fue abatido en el municipio de Ocaña.