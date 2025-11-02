‘Voces del Bullerengue’, el colectivo femenino de herencia afro que busca llegar a los Grammy
Bajo la producción del colombiano Chaco, nació ‘Voces del Bullerengue’, un colectivo de mujeres cantantes de los pueblos del Canal del Dique que ha dedicado su vida a preservar una de las tradiciones más poderosas del Caribe colombiano. Este año, el grupo celebra una nueva nominación a los Premios Grammy, un reconocimiento a su talento, fuerza y compromiso con la memoria ancestral.
Integrado por mujeres de Evitar, María la Baja, San José del Playón, Villa Gloria y San Cristóbal del Trozo, el colectivo honra el legado matriarcal transmitido por generaciones. Tras el éxito de su álbum debut Anónimas & Resilientes, nominado al Grammy y Latin Grammy en 2019, regresan con una segunda producción del mismo nombre, grabada con tecnología ambisonics, que captura el sonido en 360° para recrear la energía de las ruedas bullerengueras.
El proyecto, inspirado en el sueño de Petrona Martínez y producido por el etnomusicólogo Manuel García Orozco, busca ahora apoyo para viajar a Las Vegas y representar a Colombia en la ceremonia de los Grammy, llevando consigo la voz y la resistencia de las mujeres afrocolombianas rurales.