Uribe anuncia proyectos clave para Boyacá y critica gestión del gobierno

En su intervención más reciente, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la situación de Boyacá y resaltó la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo regional. Según Uribe, «...Boyacá necesita vías en buen estado que conecten a sus municipios y fortalezcan la economía local...».

El exmandatario hizo énfasis en la construcción y mantenimiento de carreteras como una prioridad para mejorar la movilidad y la competitividad del departamento. «...Muchos tramos están deteriorados y eso afecta directamente a los ciudadanos y a la actividad productiva...», afirmó.

Uribe también destacó la importancia de garantizar el acceso a servicios básicos, especialmente agua potable y saneamiento. Señaló que «...es fundamental que los municipios boyacenses cuenten con acueductos confiables, para que la población tenga acceso a agua limpia y segura...».

En el ámbito social, el expresidente mencionó la educación y la salud como áreas que requieren atención urgente. Criticó al gobierno nacional por «...crear promotores de política, no de salud...» y reiteró que Boyacá necesita recursos y programas que realmente beneficien a los ciudadanos en su vida diaria.

Finalmente, Uribe llamó a planificar de manera seria los proyectos de desarrollo regional, evitando la dispersión de recursos y los nombramientos políticos. «...Boyacá merece proyectos productivos y de infraestructura que mejoren la calidad de vida, no contratos para engrosar la burocracia...», concluyó.